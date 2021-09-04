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ضبط 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات بحوزة عامل في الجيزة

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ضبط 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات بحوزة عامل في الجيزة ضبط 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات بحوزة عامل في الجيزة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، عامل بالجيزة بحوزته عدد من الأسلحة والطلقات النارية بقصد الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قيام عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار في الأسلحة النارية، متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 5 فرد محلي وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

المصرى اليوم

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