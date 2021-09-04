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«شرطة المسطحات» تضبط 6 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المسطحات» تضبط 6 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المسطحات» تضبط 6 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، السبن، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة المنوفية، وتمكنت من ضبط 6 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى مجال حماية الثروة الزراعية، تم ضبط 3 مصانع عشوائية لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية تعمل بدون ترخيص، ضبط خلالها كميات كبيرة من المواد الخام والأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط 3 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتدوير المخلفات البلاستيكية وإستخدامها في إنتاج أدوات ومصنوعات بلاستيكية، ضبط خلالها كميات كبيرة من المواد الخام والمخلفات البلاستيكية مجهولة المصدر ومنتجات مغشوشة ومقلدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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