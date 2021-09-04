أخبار عاجلة

خبير اقتصادي يتوقع أن تحفز خطة مشاريع الـ50 نمو اقتصاد الإمارات -
مفاجأة! العلماء الألم مش وحش! ???? الألم مفيد جدا ومهم جدا معلومات أول مرة تسمعها عن الألم -
محمد فراج وسيد رجب والمخرج تامر محسن يحصدون جوائز الأفضل عن لعبة نيوتن من دير جيست -
منى زكى باطلالة جذابة وتحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست -
"محمد" طالب أزهرى يبدع فى تلاوة القرآن والابتهالات النبوية بالمنيا -
محمد نور يغنى على الريد كاربت ويكشف تفاصيل العمل الجديد لفرقة واما -
محمد فراج يكشف سر غياب زوجته بسنت شوقى على الريد كاربت بحفل دير جيست -
مايان السيد مش عايزة أصدم الجمهور بس قعدت 4 ساعات قدام المراية عشان أجهز النهاردة -
رانيا فريد شوقى بحفل دير جيست أبويا واحشنى جدا.. ونفسى يكون شايفنى دلوقتى -
حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

تركي آل الشيخ في العناية المركزة بسبب نزيف (تفاصيل)

Print
تركي آل الشيخ في العناية المركزة بسبب نزيف (تفاصيل) تركي آل الشيخ في العناية المركزة بسبب نزيف (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن عبدالله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية خضوع رئيس «الهيئة العامة للترفية» في السعودية المستشار تركي آل الشيخ لعملية جراحية بسبب نزيف يعاني منه، مؤكداً وجوده حالياً في العناية المشددة.


وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم السبت، قائلا: «اللهم خفف على أبوناصر كل ألم يشعر به وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر... اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة».

وأضاف: «ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله... تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها. الحمد لله على كل حال».

عبدالله المخارش عبر تويتر


وطمأن آل الشيخ متابعيه في تغريدة قصيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم، قائلاً: «الحمدلله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروهاً».

تركي آل شيخ عبر تويتر

وعلّق عدد كبير من النجوم والفنانين حول العالم العربي على تغريدة المستشار السعودي، متمنين له دوام الصحة والعافية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت