تركي آل الشيخ في العناية المركزة بسبب نزيف (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن عبدالله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية خضوع رئيس «الهيئة العامة للترفية» في السعودية المستشار تركي آل الشيخ لعملية جراحية بسبب نزيف يعاني منه، مؤكداً وجوده حالياً في العناية المشددة.



وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم السبت، قائلا: «اللهم خفف على أبوناصر كل ألم يشعر به وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر... اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة».

وأضاف: «ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله... تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها. الحمد لله على كل حال».

عبدالله المخارش عبر تويتر



وطمأن آل الشيخ متابعيه في تغريدة قصيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم، قائلاً: «الحمدلله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروهاً».

تركي آل شيخ عبر تويتر

وعلّق عدد كبير من النجوم والفنانين حول العالم العربي على تغريدة المستشار السعودي، متمنين له دوام الصحة والعافية