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ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهما في بني سويف

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ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهما في بني سويف ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهما في بني سويف

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تمكن قطاع الأمن العام، اليوم السبت، من ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما في بني سويف.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام شقيقين ببنى سويف، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطهما والآدوات المستخدمة، وتبين وجود حفرة، وضبط قطعة يُشتبه فـى أثريتها عبارة عن معصرة زيتون من الحجر الرملي .

وبمواجهتهما اعترفا بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازتهما للقطعة المضبوطة بقصد التربح.

بعرض القطعة المضبوطة على مفتش أثار المنطقة أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر الرومانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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