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القبض على متهم بتحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

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القبض على متهم بتحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا القبض على متهم بتحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد، بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والثاني مقيم بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما، بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، إذ يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.تحويل الأموالتحويل الأموال

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع الآخر المتواجد حالياً بالدولة العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندي 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري.

المصرى اليوم

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