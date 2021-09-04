«عطية» ينعى محامي الجيزة المتوفي في المحكمة: صادق عزائي ومواساتي

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نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، المحامي باسم ذو الفقار، عضو الجمعية العمومية لمحامين الجيزة، والذي وافته المنية بمحكمة المنشأة، عقب انتهاءه من مرافعته، حيث أصيب بأزمة قلبية حادة، فارق على إثرها الحياة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وقال عطية في نعيه: «انعي باسمي، واسم نقابة المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وجموع المحامين، ببالغ الحزن والآسي، وفاة المرحوم باسم ذو الفقار، المحامي بالجيزة، ‎صادق عزائي ومواساتي، وأعضاء مجلس النقابة العامة في وفاة باسم ذو الفقار، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية خلال عمله بمحكمة المنشاة».

وأضاف: «سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان، ‎وإنا لله وإنا إليه راجعون».