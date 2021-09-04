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الجيزة تسلم 16 كرسيا كهربائيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات بمركز الواحات

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الجيزة تسلم 16 كرسيا كهربائيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات بمركز الواحات الجيزة تسلم 16 كرسيا كهربائيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات بمركز الواحات

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أكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة علي تحقيق التنسيق بين أجهزة المحافظة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لخدمة الأسر الأكثر إحتياجآ.

مشيرآ أن دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يعد دعامة حقيقية ودعمآ للجهاز الحكومي لأداء مهمته في خدمة المواطنين، خاصة في معاونة الفئات الأكثر إحتياجآ منهم .

مؤكدآ علي الأجهزة التنفيذية بتحقيق تعاونآ مثمرآ مع تلك الجهات، لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني القري الأكثر إحتياجآ .

ومن جانبها أشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ أن محافظة الجيزة أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي قام بتنفيذ عددآ من الأنشطة الخدمية بالتعاون مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر )، لدعم أبناء الواحات البحرية بعدد من المشروعات للتسهيل عليهم .

وأن التعاون مع المؤسسة قد أسفر عن تسليم عدد ١٦ كرسي كهربائي متحرك للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء الأسر الأكثر إحتياجآ بالمركز، بالإضافة إلي تقديم المؤسسة عددآ من المشروعات الخدمية الأخري لفتح أفاق عمل للأسر مثل مشروعات الخياطة إلي جانب دعم القري بالقوافل الطبية المجانية وتلبية الإحتياجات الضرورية لهم .

المصرى اليوم

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