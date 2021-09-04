«العدل» تبدأ المرحلة التجريبية من ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب (صور)

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بدأت وزارة العدل، اليوم السبت، المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم.

وقالت وزارة العدل، إن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولاً لرقمنة جميع إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أعلن في إبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.

بدء تجربة مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب

بدء تجربة مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب

بدء تجربة مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب