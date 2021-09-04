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الداخلية تكشف حقيقة قيام سيدتان بسرقة المنازل بعد رش مخدر على اصحابها

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الداخلية تكشف حقيقة قيام سيدتان بسرقة المنازل بعد رش مخدر على اصحابها الداخلية تكشف حقيقة قيام سيدتان بسرقة المنازل بعد رش مخدر على اصحابها

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة قيام سيدتان بسرقة المنازل وذلك عقب الطرق على ابواب المنازل ورش مواد مخدرة في وجه اصحابها .

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قد تدوال هذه الواقعة بصورة مكثفة وتضمنت قيام سيدتين بالطرق على المنازل ورش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتهم.

رصدت وزارة الداخلية خبر عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام سيدتين «منشور صور لهما» بالطرق على أبواب المنازل طالبين إعانة وقيامهما برش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتها .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره ،كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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