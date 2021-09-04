أخبار عاجلة

خبير اقتصادي يتوقع أن تحفز خطة مشاريع الـ50 نمو اقتصاد الإمارات -
مفاجأة! العلماء الألم مش وحش! ???? الألم مفيد جدا ومهم جدا معلومات أول مرة تسمعها عن الألم -
محمد فراج وسيد رجب والمخرج تامر محسن يحصدون جوائز الأفضل عن لعبة نيوتن من دير جيست -
منى زكى باطلالة جذابة وتحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست -
"محمد" طالب أزهرى يبدع فى تلاوة القرآن والابتهالات النبوية بالمنيا -
محمد نور يغنى على الريد كاربت ويكشف تفاصيل العمل الجديد لفرقة واما -
محمد فراج يكشف سر غياب زوجته بسنت شوقى على الريد كاربت بحفل دير جيست -
مايان السيد مش عايزة أصدم الجمهور بس قعدت 4 ساعات قدام المراية عشان أجهز النهاردة -
رانيا فريد شوقى بحفل دير جيست أبويا واحشنى جدا.. ونفسى يكون شايفنى دلوقتى -
حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أسبوع.. ضبط 16638 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

Print
خلال أسبوع.. ضبط 16638 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.. ضبط 16638 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منهم 5800 مخالف للإقامة و9383 لأمن الحدود و1455 لنظام العمل

خلال أسبوع.. ضبط 16638 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 / 1 / 1443 هـ الموافق 26 / 8 / 2021 م، حتى 24 / 1 / 1443هـ الموافق 1 / 9 / 2021م، عن ضبط (16638) مخالفاً؛ منهم: (5800) مخالف لنظام الإقامة، و(9383) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1455) مخالفًا لنظام العمل، في مختلف المناطق.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (849) شخصاً، (55%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (19) شخصاً؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (81211) وافداً مخالفاً؛ منهم (69315) رجلاً، و(11896) امرأة.

وتمّت إحالة (63491) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3382) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9929) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة