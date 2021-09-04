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"الفيصل" يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن 2021-2024

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برئاسة فهد بن جلوي

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز مساعد، للدورة الانتخابية 2021 - 2024. وجاءت أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالي: محمد بن حمد البلوي، خالد بن فهد أبو نيان، أحمد بن صالح الخمشي، جاسر بن سليمان الحربش، مزيد بن محمد السبيعي، عبدالعزيز بن مالك المالك، خالد بن فيصل المري، محمد بن علي أبو ساق، رياض بن ثامر السعدون، محمد بن ناصر المكيرش.

وبهذه المناسبة رفع سمو رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأسرة الهجن في المملكة، خالص شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ثقته الكريمة واهتمامه الكبير برياضة الآباء والأجداد، متمنيًا لمجلس الإدارة في دورته الجديدة كل التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهدًا في دعم رياضة الهجن حتى أوصلتها إلى مصافّ العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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