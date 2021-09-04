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يشارك لاعبو منتخبنا الوطني في 3 منافسات اليوم السبت في اطار منافسات اليوم الرابع لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمضمار الدراجات الدولي بستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ففي الفترة الصباحيةً تخوض حبيبة عليوة تأهيل سباق النقاط 10 كم «40 لفة»، ويخوض عبدالله عفيفي منافسات سباقات النقاط والاسكراتش 7.5 كم والتيمبو 7.5 كم من سباق الاومونيوم، وهو سباق فردي مركب مكون من أربع منافسات مختلفة ويجب ان تجرى كافة أدواره في نفس اليوم بقارق زمني 30 دقيقة على الأقل بين كل منافسة والأخرى، ويتميز لاعبو المنتخب الوطني في سباقات النقاط وفرصتنا كبيرة في المنافسة على الميداليات.

وتخوض شهد سعيد ومريم عاصم منافسات تأهيل سباق 500 م.

وفي الفترة المسائية يخوض عبدالله عفيفي اخر سباقات الامونيوم وهو سباق الاقصاء 20 كم .