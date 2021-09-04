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وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يناقشان انشاء استاد للغردقة

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وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يناقشان انشاء استاد للغردقة وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يناقشان انشاء استاد للغردقة

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اجتمع اليوم، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، لمناقشة إنشاء استاد للغردقة بجانب مناقشة الخطة والفرص الاستثمارية الرياضية بالمحافظة.

حضر الاجتماع اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وهدي أيوب رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، الدكتور أحمد حليم المستشار الهندسي بالوزارة، فراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، محمد عبدالمنعم رئيس الوحدة الإقتصادية بمكتب الوزير، إيهاب الابياري مدير عام الإستثمار، الدكتورة داليا رضا مدير عام الإدارة الهندسية.

تناول الاجتماع، مناقشة إنشاء استاد للغردقة على الأرض الجديدة بعد أن تم استبدالها بأخرى جيدة للغاية، وعرض أرض مقترحة لإنشاء قرية اوليمبية، بالإضافة إلى مناقشة الخطة والفرص الاستثمارية الرياضية والشبابية بالمحافظة، وتشكيل لجنة بين الوزارة والمحافظة لحين الانتهاء من إنشاء استاد للغردقة .

في بداية الاجتماع، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لمحافظ البحر الأحمر على جهوده في تطوير المحافظة وبخاصة فيما يختص بالعمل الشبابي والرياضي لما للمحافظة من واقع مستقبلي واعد ،والرغبة أن تكون لدينا منشآت شبابية ورياضية تليق بقاطني المحافظة وأيضاً تخدم أبناء الصعيد .

وقال الوزير: «عملنا على نظرية الاستبدال الأرض القديمة التي كانت مخصصة لإنشاء الاستاد بسبب الازدحام السكني بأخري جيدة متاخمة الدائري، وذلك بجهود كبيرة جدا مع مجلس الوزارة ومحافظة البحر الأحمر، ونحتاج ما يقرب من 500 مليون جنيه لإنشاء الاستاد» .

من جانبه، تحدث اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن ضرورة البدء بشكل سريع في الإنشاء الجديد للاستاد بما يخدم شباب المحافظة وتكون متنفس لهم لاستغلال طاقاتهم، مؤكداً سعي المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لزيادة المنشآت والاستثمارات الرياضية .

المصرى اليوم

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