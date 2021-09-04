أخبار عاجلة

خبير اقتصادي يتوقع أن تحفز خطة مشاريع الـ50 نمو اقتصاد الإمارات -
مفاجأة! العلماء الألم مش وحش! ???? الألم مفيد جدا ومهم جدا معلومات أول مرة تسمعها عن الألم -
محمد فراج وسيد رجب والمخرج تامر محسن يحصدون جوائز الأفضل عن لعبة نيوتن من دير جيست -
منى زكى باطلالة جذابة وتحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن من دير جيست -
"محمد" طالب أزهرى يبدع فى تلاوة القرآن والابتهالات النبوية بالمنيا -
محمد نور يغنى على الريد كاربت ويكشف تفاصيل العمل الجديد لفرقة واما -
محمد فراج يكشف سر غياب زوجته بسنت شوقى على الريد كاربت بحفل دير جيست -
مايان السيد مش عايزة أصدم الجمهور بس قعدت 4 ساعات قدام المراية عشان أجهز النهاردة -
رانيا فريد شوقى بحفل دير جيست أبويا واحشنى جدا.. ونفسى يكون شايفنى دلوقتى -
حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة: 10 الاف مشارك في الأنشطة الرياضية والشبابية بالغردقة

Print
وزير الرياضة: 10 الاف مشارك في الأنشطة الرياضية والشبابية بالغردقة وزير الرياضة: 10 الاف مشارك في الأنشطة الرياضية والشبابية بالغردقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، شارة بدء ماراثون رياضي للدراجات والجري نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وانطلق من أمام مبني ديوان محافظة البحر الأحمر إلى المدينة الشبابية.

أوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، وأشاد الوزير بمشاركة شباب وفتيات في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.

وتحدث اللواء عمرو حنفي عن كيفية الترويج للمدن السياحية بالبحر الأحمر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية كأفضل الطرق التسويقية للمدن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخاصة في القادم تعاون كبير للغاية مع الوزارة.

وقام أمس وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ؛بتفقد بانورما أنشطة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظه البحر الاحمر، بمشاركة 10 الاف مشارك في مختلف الأنشطة، والتي تضمنت عرض لمراكز تدريب الدراجات والذي يتم تنفيذه على مستوي محافظات الجمهورية ويتم توفير الدراجات للمحافظات من خلال وزازة الشباب والرياضة لمبادرة دراجتك صحتك.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المشروع القومي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يتضمن ممارسة العاب طائرة جلوس تنس طاولة رفع اثقال والعاب قوي، وزيارة المشروع القرمي لمراكز تدريب الكرة الشاطئية للفتاه والمراه والذي يهدف إلى زيادة اللياقه البدنية للفتاة، وزيارة مركز تدريب الرواد والذي يهدف إلى رفع كفاءة الصحة العامة واللياقة البدنية لما همًا فوق 40 عاماً في العاب كرة القدم والشطرنج.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030