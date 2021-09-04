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كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة في أحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

بالفحص الأجهزة الأمنية بالوزارة تبين وقوع مشادة كلامية على أثرها قام خال السيدة عامل بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة محل سكنها بالتعدى عليها وذلك بسبب تضررها من الضوضاء التي تسببها قاعة الأفراح.

تم تحرير محضر في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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