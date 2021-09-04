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ضبط 6 أطنان جبنة فاسدة في حملة تموينية بمحافظة القليوبية

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ضبط 6 أطنان جبنة فاسدة في حملة تموينية بمحافظة القليوبية ضبط 6 أطنان جبنة فاسدة في حملة تموينية بمحافظة القليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية مخزنا لتجارة الجملة لبيع السلع الغذائية بدون ترخيص عثر به على 6 أطنان جبنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها وضبط 10 آلاف عبوة طحينة وعسل أبيض وكاتشب مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مياحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة الجملة ضبط به 6،15 طن جبن أبيض بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها و10189 عبوة طحينة وعسل أبيض وكاتشب بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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