تنسيق الأزهر 2021 .. الرابط وخطوات التسجيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بوابة الحكومة المصرية، في استقبال تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية 2021، لـ تنسيق الأزهر 2021 ولمدة خمسة أيام.

ونوضح لكم طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر 2021 بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

خطوات تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر 2021

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب «شمال أو جنوب سيناء» متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،

5 ـ طلاب محافظة «البحر الأحمر»، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين «منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط «تعديل هذه القائمة».

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

«إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك».

8- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر «إضافة».

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

9- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر «الخطوة التالية» الموجود أسفل الشاشة.

10 ـ بعد الضغط على الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط «اضغط هنا لتعديل الرغبات».

11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر «التسجيل»؛ لحفظ البيانات.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. موقع التنسيق ورابط النتيجة وموعد التظلمات - صورة أرشيفية

وأتاحت جامعة الأزهر للمرة الأولى شعبة «التعليم الأساسي» لطلاب كلية التربية بنين بالقاهرة والتي تشمل 6 شعب.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية في أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، وتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي 2021 من خريجي الدوار الأول من الثانوية الأزهرية 2021، والاختيار من كليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات.

بدأ تنسيق الأزهر الشريف 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر حسب تصريحات الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر، اعتبارًا من الخميس 2 سبتمبر ويستمر لمدة 5 أيام لينتهي تسجيل الرغبات يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر 2021.

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية الأزهرية 2021، تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg، أو تسجيل الرغبات مباشرة عبر رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. والكليات المتاحة لجميع الشعب وموقع التنسيق - صورة أرشيفية

استمرار التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه التقديم المدن الجامعية بجامعة الازهر في القاهرة والمحافظات والذي بدأ يوم الأحد 29 أغسطس للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدًا خلال العام الماضي 2020/2021 ينتهي اليوم الخميس، لطلاب الكليات الحاليين، ويستطيع طلاب كليات جامعة الأزهر معرفة شروط الالتحاق بالمدن الجامعية عبر رابط وشروط تسجيل طلاب كليات جامعة الأزهر في المدن الجامعية للعام الدراسي 2021/2022.

وقد أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رصدت تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم إلكترونيًّا في اليوم الأول لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، الخميس، من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

وأوضح فرج، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م.

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021، والتي يمكن معرفة نتيجة الطعون أو التظلمات من خلال الدخول مباشرة هنا على رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2021، عن طريق إدخال رقم الجلوس، وبلغ عدد طعون الثانوية الأزهرية على نتيجة امتحانات الدور الأول 19 ألفًا و344 طعنًا في مختلف المواد الدراسية، كما يلي: طعون مادة الأحياء 3 آلاف و26 طعنًا، الفيزياء ألفين و708 طعنًا، الكيمياء ألفين و178 طعنًا، اللغة الإنجليزية ألفًا و735 طعنًا، النحو ألفًا و537 طعنًا.

جدير بالذكر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بدأ الخميس، ويستمر تسجيل الرغبات إلكترونيًّا حتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.