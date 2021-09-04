«تعليم المنيا» يناقش استعدادات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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عقد محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا مع مسئولي وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي 2021/ 2022

قال «الرشيدي» مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات، والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكسابه مهارات التعلم التعاونى وغيرها من مهارات القرن الحادى والعشرين .

حضر الاجتماع الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، ومحمد دسوقي، مدير إدارة التعليم الثانوى، وعصام عبدالحفيظ عضو إدارة التعليم الثانوي، وغادة حسن احمد موجه مالى وإدارى وعبدالرحمن عليوه عبدالرحمن مدير المدرسة، وأمل شوقى مسؤول معمل الفيزياء، ومحمد طه مسؤول معمل الجيولوجيا .