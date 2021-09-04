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انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الوادي الجديد

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انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الوادي الجديد انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الوادي الجديد

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انطلقت إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالوادى الجديد، اليوم السبت، على مستوى 5 لجان إمتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وسط التشديد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وقال الدكتورجمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان غرفة العمليات بديوان عام المديرية تواصل متابعة اول أيام إمتحانات الدور الثانى، لشهادة الثانوية العامة عن العام الدراسى 2020- 2021، حيث يؤدى الطلاب الإمتحان بمادة اللغة العربية .

واضاف، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بلجان سير الإمتحانات، حرصا على صحة الطلاب والملاحظين، بالإضافة إلى التواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

واشار إلى أن الإمتحانات تجرى بمدرسة الخارجة الثانوية بنين بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة باريس الثانوية المشتركة بإدارة باريس التعليمية، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد المنسى الثانوية بنين بإدارة الداخلة التعليمية، ولجنة مدرسة بلاط الثانوية بإدارةبلاط التعليمية، ومدرسة الفرافرة الثانوية بإدارة الفرافرة التعليمية

المصرى اليوم

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