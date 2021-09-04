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انطلاق المنافسات النهائية لبطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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انطلاق المنافسات النهائية لبطولة العالم للدراجات بالقاهرة انطلاق المنافسات النهائية لبطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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انطلقت صباح اليوم السبت منافسات اليوم الرابع لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها حاليا وحتى 5 سبتمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح .

وتنطلق منافسات الفترة الصباحية في تمام الساعة 11 صباحاً حتى 3:30 عصرًا وتشهد منافسات تصفيات سباق النقاط 10 كم ناشئات، الاومنيوم ناشئين "تصفيات سباق النقاط"، تصفيات سباق 500 م ناشئات، ربع النهائي الاول لفردي الاسبرنت ناشئين، الاومنيوم ناشئين "سكراتش 7.5 كم "، ربع النهائي الثاني لفردي الاسبرنت ناشئين، تصفيات مطاردة فردية ناشئات، ربع النهائي الثالث لفردي الاسبرنت ناشئين، والاومنيوم ناشئين "سباق السرعة 7.5 كم".

بينما تشهد منافسات الفترة المسائية والتي تنطلق في تمام 5 مساء وحتى 8:30 مساء نهائي 500 م ناشئات، الاومنيوم ناشئين "اقصاء"، تسليم جوائز 500 م ناشئات، نصف النهائي الاول لفردي الاسبرنت ناشئين، نهائي سباق النقاط 20كم ناشئات، نصف النهائي الثاني لفردي الاسبرنت ناشئين، تسليم جوائز سباق النقاط ناشئات، نصف النهائي الثالث لفردي الاسبرنت ناشئين، نهائي المطاردة الفردية ناشئات، النهائي الاول للاسبرنت ناشئين، تسليم جوائز المطاردة الفردية ناشئات،
الأومنيوم ناشئين "نهائي سباق النقاط 20 كم"، النهائي الثاني للاسبرنت ناشئين، تسليم ميداليات الاومونيوم ناشئين، النهائي الثالث للاسبرنت ناشئين، و تسليم ميداليات فردي الاسبرنت ناشئين.

المصرى اليوم

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