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«صحة حماس»: 9 حالات وفاة وأكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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«صحة حماس»: 9 حالات وفاة وأكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة «صحة حماس»: 9 حالات وفاة وأكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة حماس اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي جديدة بوفيات وإصابات كورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 3563 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 9 حالات وفاة و(1018) إصابة جديدة بالفيروس .

وأكدت أنّ تعافي 500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 135921 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 15603 حالات، وإجمالي المتعافين 119155 حالة، وإجمالي الوفيات 1163 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 276 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 167 حالة، فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 324793 شخصا.

المصرى اليوم

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