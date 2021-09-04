إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر 

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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، انه في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية، في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

واصاف انه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، موضحا بأن المخالفة عبارة عن تعدي بعمل اعمدة خرسانية على مساحة 100 متر، بناحية حوض ال 60 الملاحة إصلاح الوابورات، تم إزالة جميع الاعمدة على كامل المسطح .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الوابورات.