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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وهيروين في المنوفية

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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وهيروين في المنوفية ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وهيروين في المنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته سلاح نارى بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام شخص له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فـى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته فرد محلى وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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