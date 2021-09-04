روح الأميرة ديانا تعود في مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

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«حكاية من مأساة حقيقية»، هكذا وصف الحاضرون للعرض الأول لفيلم «سبنسر» spencer أحداثه، بعدما استقبله مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أمس، ليعلق الحضور عن الأحداث المأساوية التي شهدتها أميرة القلوب الراحلة ديانا سبنسر ويتناولها الفيلم، ولتتجه الأنظار إلى بطلته الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت التي تجسد دور «ديانا» كأحدث النجمات اللائي جسدن شخصيتها خلال الأعوام القليلة الماضية.

كريستين ستيوارت

كريستين ستيوارت

كريستين ستيوارت

كريستين ستيوارت في فيلم سبنسر

الفيلم يستعرض من خلاله المخرج بابلو لارين وكاتب السيناريو ستيفن نايت الأحداث المتخيلة في ساندرينجهام على مدار الأيام الثلاثة لعيد الميلاد عام 1991، حين تمزق الزواج بين تشارلز وديانا بشكل لا يمكن إصلاحه، وظهر «لارين» على ريد كاربت المهرجان وهو يقبل يد «كريستين» تقديرا منه لتجسيدها الشخصية.واعتمد الفيلم على «أدوات المائدة» بحسب وصف النقاد لتدعيمه بالرمزية والاستعارة، مثل مشهد يسلط الكاميرا على رقبة ديانا الجميلة التي تقطر بالجواهر، والطعام هو جوهر تلك المشاهد، ففي واحدة من أكثر اللحظات سخافة أثناء العشاء عشية عيد الميلاد، ينفرط عقدًا من اللؤلؤ -تم تصميمه خصيصا للفيلم مطابقًا لعقد من اللؤلؤ الذي أعطاه تشارلز أيضًا لصديقته «كاميلا» حيث حمل الحرف الأول من اسمها «c»، ولتسقط اللآلئ الضخمة في حساء ديانا، وعندها تبدأ على الفور في الاستهزاء بها قبل أن ترميها لاحقًا بشكل طبيعي، ويلوح في الأفق الشره المرضي للأميرة الراحلة، والذي عرف بمرض «بوليميا» حيث تتناول الطعام وتتقيؤه، وهو ماكان وراء نحافتها الزائدة خلال أعوامها الأخيرة، ويتناول الفيلم مرض «ديانا» العصبي بصوت عالٍ عن أي أعمال أخرى تناولت سيرة الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، وكان آخرها مسلسل «التاج» The Crown الذي عرض على شبكة نتفليكس.بطلة الفيلم كريستين ستيوارت التي لمعت بسلسلة مصاصي الدماء «توايلايت» لاقت إشادة من النقاد لمحاولتها استحضار روح الأميرة ديانا خلال تجسيدها لشخصيتها، بمحاكاة صوتها اللطيف ولهجتها في التحدث، بالإضافة إلى هذا المزيج من الخجل والصراحة عند الكلام، لكن رأى النقاد أنها لا يمكنها تقليد ديانا في الطول؛ والتي كانت أطول كثيرا من كريستين ستيوارت ومعروفة بإطلالتها الجذابة.

يذكر ان عنوان الفيلم مستوحى من اسم عائلة الأميرة الراحلة «سبنسر»، التي ولدت في عام 1961، وتزوجت بالأمير تشارلز في 1981، وانفصلا في 1992 وطُلقا في 1996، ولقيت «ديانا» مصرعها في حادث سيارة في باريس في 1997.

أشهر الأعمال التي تناولت حياة الراحلة كان بعنوان «ديانا» للمخرج أوليفر هيرشبيجل وصدر في عام 2013ـ، وجسد شخصيتها وقتها «ناعومي واتس»، وفي عام 2017، فقد شهد صدور فيلم وثائقي تلdفزيوني بعنوان «ديانا، أمنا: حياتها وإرثها»، حيث جاء الفيلم بمناسبة مرور الذكرى الـ 20 لرحيل أميرة ويلز.

كريستين ستيوارت في فيلم سبنسر

كان بوستر الفيلم قد حمل صورة كريستين ستيوارت -في دور أميرة ويلز- ووجهها بعيدًا عن الكاميرا، ويختلف هذا الفستان عن الفستان الشهير الذي ارتدته ديانا في زفافها على الأمير تشارلز عام 1981.