عضو مجلس النواب في الفلوكة للبحث عن جثمان الطفلة المفقودة في النيل

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فوجئ أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بعبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بالتواجد وسط الأهالي داخل مراكب الإنقاذ للبحث عن جثمان الطفلة منة التي غرقت الثلاثاء الماضي ورغم توسيع دائرة البحث حتى محافظة الجيزة إلا أنها الجثمان مفقود حتى الآن.

ورصدت المصري اليوم عبر الصور وشهادات الأهالي تواجد عضو مجلس النواب على فلوكة للبحث في النيل عن جثمان الطفلة والذي أبدى تعاطفة وتضامنه مع الأهالي واسرة الطفلة في النزول كواحد منهم للبحث عنها، وظل النائب مع الأهالي في الذهاب عبر المراكب ولنشات الإنقاذ إلى محافظة الجيزة.

وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، قال النائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب إن الحادث مؤلم ولا يحتاج إلى مناشدة بالتدخل، بل الواجب على الجميع أن يتكاتف حتى تخرج ابنتنا، وتواصلت مع أهل القرية، وأسرتها والأجهزة المعنية.

لليوم الخامس على التوالي؛ تواصل قوات الإنقاذ النهري ببنى سويف بمشاركة أهالي 5 قرى بمدينة «الواسطى» البحث عن طالبة غرقت في مياه النيل، بعد أن انزلقت قدمها أمام شاطئ النيل وسقطت غارقة.

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة في مياه النيل بمدينة الواسطى، والذي امر بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واكدت التحريات الأولية إلى أنَّه عقب انتهاء طالبة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى «منة.ر.ح» (17 سنة)، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وفي أثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت رجال الإنقاذ النهري بانتشال جثة الطالبة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الغرق.

وقامت لنشات قوات الانقاذ النهرى بالبحث عن الفتاة بالتعاون مع أهالي الواسطى وقرية «أطواب» مسقط رأس الفتاة، حيث أقدم عدد منهم على الاستعانة بالمراكب صغيرة الحجم الخاصة بالصيد للبحث عنها، للعثور على جثمانها.