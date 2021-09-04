أخبار عاجلة

حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
إنجى المقدم بتغنى على الريد كاربت.. وتعترف زوجى استحملنى كتير أوى -
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية -
الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي -
بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح ينضم لمعسكر في الجابون

Print
محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب في الجابون محمد صلاح ينضم لمعسكر في الجابون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمعسكر الوطني في الجابون، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات .

ويستعد منتخب لملاقاة الجابون مساء غد الأحد 5 سبتمبر بملعب الأخير، ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول محمد صلاح قائد منتخب مصر للمعسكر في الجابون، استعداداً للمشاركة في المباراة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة مصر الأولى أمام أنجولا والتي أقيمت بالقاهرة لإجراءات تتعلق بالحكومة البريطانية فيما يخص الحجر الصحي.

ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز أمام أنجولا بهدف نظيف، ليتساوى في رصيد النقاط مع منتخب ليبيا الذي فاز على الجابون 2-1.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030