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وصل الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني في الجابون، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الجابون مساء غد الأحد 5 سبتمبر بملعب الأخير، ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول محمد صلاح قائد منتخب مصر للمعسكر في الجابون، استعداداً للمشاركة في المباراة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة مصر الأولى أمام أنجولا والتي أقيمت بالقاهرة لإجراءات تتعلق بالحكومة البريطانية فيما يخص الحجر الصحي.

ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز أمام أنجولا بهدف نظيف، ليتساوى في رصيد النقاط مع منتخب ليبيا الذي فاز على الجابون 2-1.