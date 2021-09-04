أخبار عاجلة

حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
إنجى المقدم بتغنى على الريد كاربت.. وتعترف زوجى استحملنى كتير أوى -
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية -
الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي -
بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مباحث »: ضبط 1014 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

Print
«مباحث التموين»: ضبط 1014 قضية متنوعة خلال 24 ساعة «مباحث »: ضبط 1014 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1014 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4،9 طن أسماك ماكريل بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 3،35 طن دواجن مجمدة وفلية بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وفى البحيرة تم ضبط 8 طن برتقال مجمدة بدون بيانات مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحريز 19 بطاقة تموينية بحوزة بقال للتربح من قيمة الدعم التمويني

تحريز 19 بطاقة تموينية بحوزة بقال للتربح من قيمة الدعم التمويني

«التموين» تعلن قرارات جديدة لصرف الخبر على البطاقات أول أكتوبر (تعرف عليها)

«التموين» تعلن قرارات جديدة لصرف الخبر على البطاقات أول أكتوبر (تعرف عليها)

«التموين» عن مراقبة الأوكازيون الصيفي: «إحنا في حالة طوارئ»

«التموين» عن مراقبة الأوكازيون الصيفي: «إحنا في حالة طوارئ»

«التموين»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية

«التموين»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية