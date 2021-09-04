أخبار عاجلة

حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
إنجى المقدم بتغنى على الريد كاربت.. وتعترف زوجى استحملنى كتير أوى -
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية -
الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي -
بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 9029 مخالفًا لارتداء الكمامة و206 قضايا تداول «شيشة»

Print
ضبط 9029 مخالفًا لارتداء الكمامة و206 قضايا تداول «شيشة» ضبط 9029 مخالفًا لارتداء الكمامة و206 قضايا تداول «شيشة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها، اليوم السبت، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9029 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8980 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 717 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 206 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1062 أرجيلة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا