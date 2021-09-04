أخبار عاجلة

حفيد محمود يس الشغل مع أبويا كان صعب وزعقلى فى اللوكيشن قدام كل الناس -
إنجى المقدم بتغنى على الريد كاربت.. وتعترف زوجى استحملنى كتير أوى -
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية -
الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة -
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي -
بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في القاهرة

Print
القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في القاهرة القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، إحدى السيدات بالقاهرة، لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بتضررهم من قيام إحدى السيدات، تحمل جنسية ذات الدولة، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتها على استثمارها في مجال تصدير بعض المنتجات، وكذلك التنقيب عن الذهب، مقابل أرباح مالية، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تأكد صحة البلاع وأن المتهمة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تمكنت قوة أمنية من ضبطها حال تواجدها بمحل إقامتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )