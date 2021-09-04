القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في القاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، إحدى السيدات بالقاهرة، لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بتضررهم من قيام إحدى السيدات، تحمل جنسية ذات الدولة، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتها على استثمارها في مجال تصدير بعض المنتجات، وكذلك التنقيب عن الذهب، مقابل أرباح مالية، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تأكد صحة البلاع وأن المتهمة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تمكنت قوة أمنية من ضبطها حال تواجدها بمحل إقامتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.