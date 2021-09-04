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الأمين المساعد للجامعة العربية يبحث قضايا المنطقة مع كبار المسؤولين الروس

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الأمين المساعد للجامعة العربية يبحث قضايا المنطقة مع كبار المسؤولين الروس الأمين المساعد للجامعة العربية يبحث قضايا المنطقة مع كبار المسؤولين الروس
الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثّف بين الجانبين

الأمين المساعد للجامعة العربية يبحث قضايا المنطقة مع كبار المسؤولين الروس

وقّع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي؛ مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة للجامعة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية، خلال زيارته لموسكو بناءً على دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان لها، اليوم، بأن "زكي" بحث مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف؛ وعدد من كبار المسؤولين الروس قضايا المنطقة العربية والتعاون بين الجانبين الروسي والعربي في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مدينة مراكش المغربية نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح البيان، أنه تمّ الاتفاق على مواصلة التشاور المنتظم والمكثّف بين مسؤولي الأمانة العامة للجامعة العربية وروسيا الاتحادية بهدف المساهمة الفعالة في تسوية الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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