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تعرف عليها.. 9 أشياء تحدث لك عند انخفاض ضغط الدم

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تعرف عليها.. 9 أشياء تحدث لك عند انخفاض ضغط الدم تعرف عليها.. 9 أشياء تحدث لك عند انخفاض ضغط الدم
من الصداع حتى الإغماء

تعرف عليها.. 9 أشياء تحدث لك عند انخفاض ضغط الدم

أفادت مؤسسة القلب الألمانية بأن ضغط الدم يكون منخفضاً إذا كانت قيم القياس أقل من 110/‏‏60 mmHg لدى الرجال و100/‏‏60 لدى النساء، كاشفة عن تسعة أعراض شائعة تحدث للشخص عندما ينخفض ضغط دمه.

أسباب انخفاض الضغط
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أوضحت المؤسسة أن انخفاض ضغط الدم له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي وقصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية، وأمراض القلب مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى نقص الملح، ونقص السوائل الناجم عن الحرارة الشديدة أو التعرّق الشديد أو الإسهال الشديد أو القيء المتكرر. كما قد يكون انخفاض ضغط الدم أثراً جانبياً لبعض الأدوية.

9 أعراض لانخفاض الضغط
وحددت المؤسسة تسعة أعراض تحدث للشخص عندما ينخفض ضغط دمه، وهي:

*الصداع الشديد.
*الإنهاك.
*ضيق التنفس.
*برودة الجلد.
*الدوار.
*كثرة التعرق.
*خفقان القلب.
*اضطرابات الرؤية.
*قد يصل الأمر إلى حد التعرض للإغماء.

العلاج
ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم من خلال تناول الأطعمة المملحة والإكثار من شرب السوائل، كما يمكن تنشيط الدورة الدموية من خلال الحمامات التبادلية (ساخن/‏‏بارد)، وممارسة الرياضة، لاسيما رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية. وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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