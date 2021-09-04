من بني سويف لمحافظة الجيزة .. جهود مكثفة للبحث عن طفلة غرقت في النيل

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية للبحث عن الفتاة ( من ناحية قرية أطواب – مركز الواسطى ) التي غرقت الثلاثاء الماضي في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية على أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة، وذلك عن طريق لانش الانقاذ النهري وعنصر إنقاذ، وذلك على مدار الساعة .

كما تجدر الإشارة إلى أنه فور الإبلاغ عن الواقعة «يوم الثلاثاء الماضي» قامت المسطحات المائية بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن، خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعتها في هذه الفترة من العام، وذلك جعل الجثة تسير بسرعة غير طبيعية.