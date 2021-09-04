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يواجه فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد نظيره فريق الزمالك اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وأكد أحمد السحيلي، مدرب فريق القلعة الحمراء، جاهزية اللاعبين للمباراة، بعد أن شهدت التدريبات الأخيرة تركيزا شديداً على العديد من الجوانب الخططية والفنية.

وأوضح أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز، وأنه تعاهد معهم على بذل كل ما يمكن من جهد وتركيز لتقديم موسم مميز والمنافسة على الفوز بكل البطولات.