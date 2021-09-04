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ضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري ومخدرات في الإسكندرية

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ضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري ومخدرات في الإسكندرية ضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري ومخدرات في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط عنصر إجرامي بالإسكندرية، بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية اختباء أحد العناصر الإجرامية، «عاطل»، سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، محكوم عليه بالحبس في قضية سرقة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من المواد المخدرة وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لتأمين نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

المصرى اليوم

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