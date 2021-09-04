جامعة بني سويف تحصد المرتبة الرابعة محلياً في تصنيف تايمز البريطاني ٢٠٢٢

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن نتيجة تصنيف تايمز البريطاني Time Higher Education، حيث حصدت جامعة بني سويف المركز 801- 1000 في التصنيف الدولي مع جامعة بنها والجامعة الأمريكية كما حققت المركز الرابع محلياً.

وأضاف أن ما تتميز به جامعة بنى سويف هو وجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وأيضا زيادة في نسبة الإناث إلى الذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.

وتابع أن هذا العام تم إدراج 34 جامعة بزيادة 13 جامعة عن عام 2021، ويعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30%)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5%)، حيث جاءت الجامعات التي لا تقوم بالتدريس لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وكذلك تلك التي لم يبلغ إنتاجهم من الأبحاث المنشورة العالمية أقل من 1000 بحث خلال الأربع سنوات الأخيرة وبحد أدنى 150 بحثاً في العام ولم تدخل هذا التصنيف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر، لمجهود الباحثين بالجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث وفريق عمل مكتب التصنيف الدولي، مشيداً بمبادرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ونائبه والمجموعة المشكلة من الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وذلك في تقديم المحاضرات العلمية والدورات التدريبية المتخصصة من قبل الخبراء الأجانب ودور النشر العالمية.