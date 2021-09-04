«الإنقاذ النهري» تتمكن من إنقاذ سيدة سقطت في مياه النيل بأسيوط

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، اليوم السبت، من إنقاذ سيدة سقطت في مياه النيل.

وتلقت أجهزة الأمن بأسيوط بلاغًا بسقوط إحدى السيدات في مياه نهر النيل، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

وتوجهت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ السيدة من الغرق، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبسؤالها تبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وقررت أنها أثناء تواجدها بمحل الواقعة اختل توازنها وسقطت في مياه نهر النيل.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة لتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخلًا أمنيًا.