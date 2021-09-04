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فتاة بني سويف دافعت عن شرفها حتي الموت.. تفاصيل جريمة قوادة المقطم وزوجها

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فتاة بني سويف دافعت عن شرفها حتي الموت.. تفاصيل جريمة قوادة المقطم وزوجها فتاة بني سويف دافعت عن شرفها حتي الموت.. تفاصيل جريمة قوادة المقطم وزوجها

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لقيت فتاة مصرعها بمنطقة المقطم بعد أن قفزت من من الدور الثالث دفاعا عن شرفها بعد أن أستقطبتها قوادة وزوجها من قريبتها بمحافظة بني سويف للعمل في القاهرة ففوجئت بمحاولة إجبارها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كان قسم شرطة المقطم تلقي بلاغا من مستشفى البنك الأهلي بوصول فتاة 17 سنة مصابة بكسور بنزيف داخلي وكسور متفرقة بجسدها، وادعاء بسقوطها من أعلى، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحض تبين أن فتاة المجني عليها تدعي «مروة.م«مقيمة مع ربة منزل تدعى «صفاء» وزوجها بمنطقة المقطم.
كشفت التحريات، أن «صفاء» سبق ضبطها في أعمال منافية للآداب، وأنها قامت باحتجاز الفتاة المجني عليها داخل شقتها لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة فقفزت من شرفة شقتهما هربا منهما ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفي.

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استمعت جهات التحقيق لي أقوال أسرة المجني عليها ضحية القوادة وزوجها، وقالوا ان ابنتهم سافرت إلى القاهرة بعلمهم للبحث عن فرصة عمل، بعد أن أكدت لهم أن صديقتها تعمل في القاهرة ووفرت لها فرصة عمل، وأنها كانت تتصل بهم يوميا، وانهم فوجئوا باتصال هاتفي من ضباط قسم شرطة المقطم يطلب منهم الحضور وأن ابنتهم في المستشفي تعاني من غيبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط على القوادة وزوجها، وبمواجهتهما بالتحريات وقالت أنها تعرفت على الفتاة وطلبا منها الإقامة معهما في شقتهما، وبعد يومين عرضت عليها العمل معها في ممارسة الرذيلة ولكنها رفضت وفوجئت بسقوطها من شرفة الشقة، قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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