انطلاق امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بالأقصر

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استقبلت لجان الثانوية العامة بالأقصر، طلاب الدور الثانى لأداء الامتحانات في مادة اللغة العربية حيث يؤدى نحو ألفي و20 طالبا وطالبة، موزعين على 8 لجان عامة بنطاق 7 إدارات تعليمية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ووفقا لمديرية التربية والتعليم فإنه تم الانتهاء أيضا من تجهيز وإعداد الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتم تزويدها بجميع الوسائل المعيشية اللازمة، فضلا عن تجهيز مركز توزيع الأسئلة ومراجعة أنظمة وسائل الأمان به.

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية قامت بمراجعة كافة اللجان المقرر انعقاد الامتحانات بها لتفادي أي ملاحظات، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، كما تم تسليم مجموعة من مواد التعقيم والتطهير وأجهزة الكاشف الحراري والكمامات الطبية لتوزيعها على الأفراد المتواجدين باللجان، بالإضافة إلى مراجعة الموقف الفني لبوابات التعقيم الذاتي للتأكد من حالتها، كما أنها التزمت بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد دخول الطلاب لأداء امتحاناتهم وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة القائمين على عملية الامتحانات من الملاحظين والمراقبين.