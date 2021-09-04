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برقصة وأغنية الجديدة .. المصري اليوم تنفرد بتفاصيل حلقة شيكابالا مع عمرو أديب

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برقصة وأغنية الزمالك الجديدة .. المصري اليوم تنفرد بتفاصيل حلقة شيكابالا مع عمرو أديب برقصة وأغنية الجديدة .. المصري اليوم تنفرد بتفاصيل حلقة شيكابالا مع عمرو أديب

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حصلت المصري اليوم على تفاصيل الحلقة المنتظرة والمرتقبة للإعلامي عمرو اديب اليوم السبت مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الاول بنادي على شاشة mbc.

وقالت مصادر قريبة الصلة ومسؤولة عن حلقة اليوم التي سيتم بثها على الهواء مباشرة أن شيكابالا سيبدأ دخول الاستوديو بشكل مفاجئ على عمرو اديب وهو يحمل درع الدوري الممتاز وسيؤدي رقصته الشهيرة بالدرع على أن يشاركه في الرقصة عمرو أديب على أنغام أحدى أغاني الزمالك الشهيرة وتحديدا المقطع الاشهر «الفانلة البيضا بخطين حمر انا حفضل احبها طول العمر».

ومن المنتظر ان يبدا شيكابالا الحلقة بتفاصيل ازمة مراسم التتويج بدرع الدوري وازمته النقاشية مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية .

يأتي هذا في الوقت الذي فجر فيه مصدر مقرب من شيكابالا مفاجأة من العيار الثقيل ان شيكابالا رفض اجراء أي مداخلات اثناء الحلقة وخصوصا مع عدد من المطربين المشهورين الذين طلبوا اجراء مداخلات اثناء فقرة شيكابالا إلا أن شيكابالا رفض مقاطعة فقرته مهما كان المتحدث مبررا أنه جاء لجمهور الزمالك وهو الغاية والوسيلة بالنسبة له ولا يفرق معه سوي جمهور الأبيض.

المصرى اليوم

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