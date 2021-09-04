أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

دينا عبدالعزيز : شخصيتي في المداح عايشتها في الواقع

Print
دينا عبدالعزيز : شخصيتي في المداح عايشتها في الواقع دينا عبدالعزيز : شخصيتي في المداح عايشتها في الواقع

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز أنها تحب التنوع في أعمالها الفنية وهذا من بداية عام 2015 وتحديدًا مسلسل «حواري بوخارست»، متابعةً أنها قدمت في الأسطورة دور «قتالة قتلة»، ولهذا هذا العام ستقدم شئ مختلف.

تابعت الفنانة خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج ON Set، الذي تقدمه الإعلامية حمدي على قناة «ON، أن شخصية نادين التي قدمتها في مسلسل المداح كانت سهلة جدًا لأن هذه الشخصية كانت في حياتها الشخصية وتعرضت منها للغدر في سن العشرين وأحبتها أكثر من اختها ولكنها كانت حاقدة، مضيفةً أن لديها طاقة الممثلة وبكم كبير وتريد إخراج المخزون ولهذا يأتي إليها أدوار تستفزها وتجعلها تُخرج ما بداخلها.

أضافت دنيا عبدالعزيز أنها عملت مع نجوم كبار جدًا وبدأت التمثيل في سن صغير ووقفت أمام أكبر نجوم الفن و«تتخض» من هذا، وكل فنان خرجت منه بشئ وكانت تراقبهم وترى أسلوبهم وطريقتهم ولهذا كل منهم «علم جواها بحاجة»، مشيرةً إلى أنها تقدم حاليًا مسلسلات ومسرح وذلك لأنها كان يُعرض عليها منذ 2011 أشياء عديدة وتعتذر عنها ولكن ترى أن لديها رصيد أفلام جيد وإما أن تضيف إليه أو لا ولهذا لا تحتاج إلى انتشار بل خطوات صحيحة.

أوضحت أن الأعمال السينمائية المهمة لم تُعرض عليها على عكس المسلسلات ولو لم يأتي لها شئ بقدر وقيمة فلن تشارك فيه، مشيرةً إلى أنها قدمت مسرح كثيرًا ولكن «الحظ» لم يخدمها في أن يتم تصوير تلك الأعمال مثل مسرحية «شباب روش طحن» و«دو ري مي فاصوليا» مع الراحل سمير غانم.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

بعد تعرضها لأزمة صحية.. شيرين عبد الوهاب تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها