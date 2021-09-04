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الجيش السوداني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أثيوبيا : حلو مشاكلكم بعيد عنا

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الجيش السوداني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أثيوبيا : حلو مشاكلكم بعيد عنا الجيش السوداني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أثيوبيا : حلو مشاكلكم بعيد عنا

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رد العميد دكتور الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للسيد القائد العام على تصريحات الجيش الإثيوبي والتي اتهم فيها السودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير تيجراي.

وقال أبوهاجة: لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب (سد النهضة)، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا أو غيرها.

وتابع: «ندعو القيادة الإثيوبية العمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها، ويعبر هذا التصريح عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه».

المصرى اليوم

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