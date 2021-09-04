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بعد بث أغنية الجديدة «قصة بطل».. مدحت العدل يوجه رسالة إلى عمرو أديب ()

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بعد بث أغنية الزمالك الجديدة «قصة بطل».. مدحت العدل يوجه رسالة إلى عمرو أديب (فيديو) بعد بث أغنية الجديدة «قصة بطل».. مدحت العدل يوجه رسالة إلى عمرو أديب ()

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بث برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة أم بي سي ، أغنية «بطل القصة» التي طرحتها شركة العدل جروب، احتفالا بفوز بلقب الدوري لموسم 2020-2021.

قال المنتج والسيناريست مدحت العدل، المعروف بحبه الشديد لنادي الزمالك: «الزمالك بيعذبنا بس بنحبه أكتر.. الدوري اللي أخدناه السنة دي جاي بعد معاناة وعذاب».

وطالب مدحت العدل، من الإعلامي عمرو أديب خلال مداخلة، أن يقدم مقدمة بها تفاؤل عن الزمالك ونجاحه في خطف درع الدوري العام لكرة القدم.

وجاءت كلمات أغنية «قصة بطل» كالأتي:

خلصت حكاية كتبتها ..جوه المدرج سرها
بصوت هتافي أنا البطولة دي جبتها

راية ناديا رفعتها.. كل الظروف وهزمتها
ومع كل محنة بحبه أكتر بعدها

أنا قولت كتير ..من غير تفكير
عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها

اشهد يا تاريخ.. ولعوا شماريخ
أنا بطل القصة.. أنا أنا نجمها
لو في المريخ هتلاقوا صريخ
بيقول يا زمالك.. ده ده فريقي أنا

كام مرة وقعت في رحلتي
وكان ممكن تخلص قصتي
ولا أي لحظة عزيمتي ديا اتهددت

ده فيه اللي سابني في الطريق
وفيه اللي كان عامل صديق
وفي النهاية مسيرتي برضه كملت

أنا قولت كتير
من غير تفكير
عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها

اشهد يا تاريخ.. ولعوا شماريخ
أنا بطل القصة.. أنا أنا نجمها
لو في المريخ هتلاقوا صريخ
بيقول يا زمالك.. ده ده فريقي أنا

المصرى اليوم

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