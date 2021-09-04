الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي

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طالبت جميع الأطراف المعنية بتجديد التزامها بالعملية السياسية

دانت الأمم المتحدة هجوم الحوثيين ‏على مطار أبها الدولي بالمملكة، مؤكدة أنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية ‏المدنية. ‏

وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ردًّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تعليق الأمم المتحدة على ‏انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن: "إن القانون الدولي واضحٌ جدًّا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية ‏التحتية المدنية".

وأضاف دوجاريك: "نحن قلقون أيضًا بشأن تجدُّد القتال والخسائر البشرية التي نراها حول مأرب، ‏وأعتقد أنه من المهم جدًّا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية".‏

الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإرهابية