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لـ« وشيكابالا وعمرو أديب» .. عمر كمال يهدئ جمهور الأبيض أغنية جديدة بعد الفوز بدرع الدوري

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لـ« الزمالك وشيكابالا وعمرو أديب» .. عمر كمال يهدئ جمهور الأبيض أغنية جديدة بعد الفوز بدرع الدوري لـ« وشيكابالا وعمرو أديب» .. عمر كمال يهدئ جمهور الأبيض أغنية جديدة بعد الفوز بدرع الدوري

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أهدى الفنان عمر كمال، نادى وقائد الفريق شيكابالا أغنية جديدة، بعد فوز النادي الزمالك بدرع الدورى لمرة 13 في تاريخه.

وظهر عمر كمال مرتديا فانلة نادي الزمالك عبر برنامج «الحكاية» والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية «إم بى سى »، وقال :«الحمد لله فوقنا من جملة الضربة ممكن وفوزنا بدرع الدوري».

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال كشف عن مفاجأة، يحضر لها من أجل جمهور نادي «الزمالك» ولاعبه المشهور «شيكابالا».

وشوّق «كمال» متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، للمفاجأة، حيث أوضح أنها ستكون مع الإعلامي عمرو أديب داخل برنامج «الحكاية» في حلقة الجمعة المقبلة.

ونشر صورة له من داخل الاستديو، وظهر وهو مرتدي «تي شيرت» نادي الزمالك، وعلق عليها قائلا: «حلقة الجمعة مع الإعلامى عمرو أديب فيها مفاجأة حلوة لجمهور الزمالك ولشيكابالا».

كان عمر كمال نشر صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مازحًا مع جمهور ومتابعي نادي الزمالك عن صفقة اللاعب عمر كمال الذي يحمل نفس اسمه، حيث علق على الصورة قائلاً: «٣ مواسم جديدة مع الزمالك»، وفور نشر الصورة تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، بالتعليقات والإعجاب.

المصرى اليوم

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