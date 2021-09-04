"الاستئناف" تصادق على حكم بدفع 3 ملايين ريال ضد إحدى الوزارات بالشرقية

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لطفل تعرَّض لصعق كهربائي كـدية منافع في واقعة انتهت فصولها أواخر عام 1435

أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام على إحدى الوزارات بالمنطقة الشرقية بدفع مبلغ قدره 2970000 ريال (مليونان وتسعمائة وسبعون ألفًا) كدية منافع بعد فَقْد مصاب حاسة الشم والتذوق والمضغ والبلع، ودية ذهاب العقل.

وتفصيلاً، تعود تفاصيل الحادثة كما رواها لـ"سبق" المحامي أحمد الجطيلي، المحكم الموثق وعضو هيئة المحامين السعوديين وجمعية المحامين الأمريكية، إلى أن الحادثة وقعت لطفل عمره 4 سنوات عندما لامس برادة مياه، تتبع إحدى الوزارات الحكومية، وتعرَّض لصعق كهربائي؛ ما تسبَّب في تعطُّل الكثير من المنافع والحواس لديه، منها النظر 100%، والسمع 100%، والمضغ 100 %، والشم 40 %، والتبوُّل والتغوط 50%، والإحساس باللمس 40%، والتذوق 50%، والنطق 100%، والابتلاع 60 %، والانتباه 100%، إضافة إلى الشلل 100%.

وأضاف الجطيلي بأن سبب الحكم وأساس حكمه بناء على ثبوت خطأ الجهة المدَّعى عليها، وثبوت الضرر على ابن المدعي، ووجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومسؤولية الإدارة عما يحصل من أخطاء عن المرفق الذي تديره.

وأكد صرف النظر عن أتعاب المحامي وتكاليف العلاج نظرًا لمجانية العلاج بالسعودية، وأن ذلك غير متعذر. كاشفًا أن الواقعة انتهت فصولها في أواخر عام 1435هـ.