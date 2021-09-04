فقرة رخصة المعلم تسقط من حسابات "المدارس الأهلية" وتحرجها أمام ملف السعودة

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ستصبح شرطًا إلزاميًّا للتوظيف بها مثل التعليم الحكومي خلال 4 أعوام من تطبيقها

بعد دخول قرار سعودة الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية حيز التنفيذ خرجت مدارس بأعذار ترى أنها ستخلق نوعًا من التحدي أمام القرار، من أبرزها غياب شرط الرخصة المهنية لتوظيف المعلم السعودي في القطاع، موضحين أن ذلك سيؤثر على جودة التعليم فيها.

وتفصيلاً، لم يلتفت مسؤولو تلك المدارس لإحدى الفقرات الواردة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة الصادرة قبل نحو عامين، التي اشترطت رخصة معلم "ممارس" كحد أدنى لمزاولة المهنة في المدارس الأهلية، أي بما يعني أنها ستصبح شرطًا إلزاميًّا للتوظيف كما هو حاصل في التعليم الحكومي في مدة لا تتجاوز أربعة أعوام من تاريخ تطبيق الرخصة.

ووضعت هذه الفقرة تلك المدارس في حرج أمام ملف السعودة، الذي من المفترض أن يخلق احتياجًا يصل إلى 8 آلاف وظيفة في مرحلته الأولى، و28 ألف وظيفة في المراحل النهائية.

وتهدف الرخصة المهنية للمعلمين إلى رفع جودة أداء المعلمين، والتحفيز على التطوير المهني والتطبيق العملي للمعايير. ويتكون الاختبار من جزأَين، الأول الاختبار التربوي العام، ويشترك فيه جميع المعلمين، والثاني اختبار التخصص، ويتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المطلوبة من الهيئة أكثر من 38 تخصصًا.

وكشف مصدر من إحدى المدارس الأهلية لـ"سبق" أن ملف سعودة الوظائف التعليمية بالقطاع سيواجه العديد من العقبات في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على القطاع وغيره من القطاعات، وأدت إلى تسريب عدد كبير من الطلاب؛ ما أثر سلبًا على مداخيلها، ودفع ببعضها لإغلاق أبوابها.

وطالب الخريجون بأن يتم التوظيف في المدارس الأهلية عبر منصة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية أو أي جهة أخرى، وليس بشكل مباشر عن طريق المدارس نفسها، التي تتعذر في أغلب الأحيان بعدم الاحتياج.

ومن جهته، بيّن عبدالعزيز الفهد، رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية، موقف مُلاك المدارس حول القرار في عناصر، أهمها غياب اشتراطات التوظيف كالرخصة المهنية أسوة بالقطاعات الأخرى.

وأضاف في تصريحات بأن هناك تحديات أمام مبادرة توطين وظائف التعليم الأهلي في السعودية، معتبرًا غياب اشتراط "الرخصة المهنية" في توطين وظائف التعليم الأهلي يؤثر على جودة التعليم.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد حددت سقفًا أدنى للأجور بما لا يقل عن 5 آلاف ريال في عقد مدعوم من الموارد، يمتد لـ 12 شهرًا، وبيّنت أن مَن رواتبهم تقل عن هذا الرقم لن يحتسب ضمن برنامج التوطين. وتبلغ النِّسَب المطلوبة للتوطين في المرحلة الأولى بمهن التعليم الأهلي بنات 90 %، ومهن التعليم الأهلي بنين 60 %، ومهن التعليم الأهلي العالمي بنات 80 %، ومهن التعليم الأهلي العالمي بنين 80%.

إحصائيات التعليم الأهلي

عدد المدارس الأهلية في مناطق السعودية 6.144 مدرسة، يدرس فيها 1.015.494 طالبًا وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 100 ألف.

يبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية في السعودية 1942 مدرسة، يدرس فيها 275.756 طالبًا وطالبة، وعدد المعلمين فيها 20.644 معلمًا ومعلمة.