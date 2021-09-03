مفتي الجمهورية: فتاوى المواسم تريد زعزعة المجتمعات والتأثير على العقل الجمعي

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إن هناك تأثيرات للمجموعات الإرهابية تريد زعزعة استقرار المجتمعات، مثل فتاوى المواسم التي يريدون بها زعزعة الاستقرار المجتمعي في كل عام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه كان إلحاحا على العقل المجتمعي للاتجاه به اتجاها معينا، فهم لم يقرءوا الواقع قراءة صحيحة ولا النص الشرعي أيضا، وعندما نتحدث عن التأسلم السياسي نجد أنه قصد من البداية قراءة النص الشرعي قراءة منحرفة.

وتابع مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الفتاوى والدراسة لهذه المجموعات التي تصدر هذه الفتاوى على مدار التاريخ، تساءلنا: هل قامت لها قائمة أو مثلت دولة في تاريخ المسلمين في أزمانه المختلفة؟ وقد وجدنا أن تلك الأفكار المنحرفة لم تؤسس لأي دولة.

وأكد الدكتور شوقي علام أن الاستدلال بالقرآن والسنة والقياس والإجماع والمصالح المرسلة يؤكد أننا أمام منظومة أدلة تستطيع أن تتعامل معها وتعايش قضايا الواقع، إلا أنه لا بد من علم حقيقي ومنهجية حتى نستطيع أن نتعامل مع أي واقعة على منهجها الحقيقي، بينما نجد أن الفتاوى التي صدرت عن هذه التنظيمات يشوبها الكثير من الخلل والابتعاد عن المنهجية.

وأشاد المفتي بالدور الذي قام به الراجعون عن فكر هذه التنظيمات الذين كشفوا عوار وخفايا تلك التنظيمات التي عادوا منها.

ولفت الدكتور شوقي علام النظر إلى سياسة تلميع منهج معين أو كتاب معين قام بها الإخوان في مصادرهم، فكل التنظيمات الإرهابية راجعة إلى الإخوان بطريقة أو بأخرى، وقد قامت الجماعة بالترويج لكتب وإصدارات بعينها في محاولة لبثِّ فكر معين ونشره على نطاق واسع، وأصبحت هذه الكتب شائعة عن عمد ووَفق خطة وترويج متعمدين.