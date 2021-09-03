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طبيب يكشف وظيفة الأوعية اللمفاوية: تدافع عن الجسم ضد البكتيريا

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طبيب يكشف وظيفة الأوعية اللمفاوية: تدافع عن الجسم ضد البكتيريا طبيب يكشف وظيفة الأوعية اللمفاوية: تدافع عن الجسم ضد البكتيريا

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، وظيفة الغدد والأوعية اللمفاوية، موضحًا أنها قنوات تسري في الدم وتعمل على الدفاع عن الجسم ضد البكتيريا والأجسام الغريبة.

وأوضح الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، الأوعية اللمفاوية تتخلص من الفضلات بين الخلايا والدم وتطردها خارج الجسم، مشيرًا إلى أن تضخم حجم الغدد اللمفاوية أمر لا يدعي للقلق إلا في حالة معاناة الشخص من أحد الأمراض.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ظهور الغدد اللمفاوية في جسم الإنسان لا يمثل تهديدًا على صحته، مضيفًا يجب على الطبيب بعد إزالة الغدة إرسالها إلى معمل لتحليلها ومعرفة هل كانت طبيعية أم ناتجة عن مرض ما.

المصرى اليوم

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