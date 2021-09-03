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وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة لاعبة رفع الأثقال بعد تعرضها لحادث

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وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة لاعبة رفع الأثقال بعد تعرضها لحادث وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة لاعبة رفع الأثقال بعد تعرضها لحادث

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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنقل اللاعبة أمل توفيق لاعبة رفع الأثقال بعد تعرضها لحادث من المنصورة إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء العمليات المطلوبة.

وذلك في إطار حرصه على دعم ومؤازرة لاعبي ولاعبات في مختلف الظروف والمواقف.

جاء ذلك استجابةً من وزير الشباب والرياضة إلى استغاثة اللاعبة بعد تعرضها لحادث سيارة أثناء عودتها من التدريب أسفر عن كسر بالفكين وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

كما وافق الوزير على استضافة أسرة اللاعبة بمركز التعليم المدني بالقاهرة على نفقة الوزارة دون تحملهم أي تكلفة، بجانب متابعة الحالة الصحية للاعبة الأيام المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الصحية المطلوبة.

المصرى اليوم

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