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وسط أنباء عن إمكانية تعاقده مع الريان أو الغرافة.. جيوفنكو يصل الدوحة

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وسط أنباء عن إمكانية تعاقده مع الريان أو الغرافة.. جيوفنكو يصل الدوحة وسط أنباء عن إمكانية تعاقده مع الريان أو الغرافة.. جيوفنكو يصل الدوحة

وسط أنباء عن إمكانية تعاقده مع الريان أو الغرافة.. جيوفنكو يصل الدوحة

وصل إلى الدوحة لاعب الوسط الإيطالي سبستيان جيوفنكو لاعب نادي الهلال السابق، وترددت أنباء عن إمكانية تعاقده مع الريان أو الغرافة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسابق كل من الغرافة والريان الزمن لإنهاء ملف التعاقدات مع المحترفين الأجانب ولازال الريان هو الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع أي محترف جديد خلال الانتقالات الصيفية، حيث يتواجد في قائمة الفريق حالياً أربعة لاعبين أجانب وهو بحاجة للتعاقد مع لاعب على الأقل.

أما الغرافة فقد تعاقد مع محترف واحد وهو المدافع الجزائري مهدي تاهرات بينما احتفظ الفريق بالجزائري الآخر سفيان هني والمهاجم الإيفواري جوناثان كودجيا، وتبقى للغرافة التعاقد مع محترفين اثنين من بينهما لاعب آسيوي.

ويتوقع أن تكشف الساعات المقبلة عن وجهة الإيطالي جيوفنكو الذي قد ينضم إلى أحد الفريقين وينضم إلى كتيبة نجوم الدوري القطري.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أعلنت في التاسع عشر من أغسطس الماضي نهاية علاقتها مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الكروي الأول وذلك بالتراضي بين الطرفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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